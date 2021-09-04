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Экс-жена Малькова заявила, что бывший супруг не платит алименты с февраля

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 10:52
Шоу-бизнес
Экс-жена Малькова заявила, что бывший супруг не платит алименты с февраля
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 4 сентября. Бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана гневно высказалась об экс-муже, который не платит алименты на детей. Она намерена вывести мужчину на чистую воду.

Мальковой поступает множество вопросов, платит ли ее бывший муж деньги на детей. По ее словам, алименты она не видит с февраля. Она не понимает, почему Роману Малькову верят, что он содержит детей. Бывшая жена допустила, что бизнесмен грамотно манипулирует людьми. Более того, теперь мужчины нет в списке должников, поскольку он подал встречный иск.

«Не согласен с суммой в 50 тысяч рублей на троих детей! Я, конечно, все могу понять, но не понимаю, как можно наслаждаться жизнью, «жить в кайф» и при этом знать, что ты ни копейки не присылаешь своим родным детям, писать кричащие посты, какой я герой!» — написала Малькова на странице в Instagram.

Роман Мальков бросил жену в Словении и уехал в Россию. Там он закрутил роман с актрисой Анастасией Макеевой. В мае пара сыграла свадьбу. Между бывшей женой и Мальковым идет настоящая война. Макеева сообщила, что в Сети началась травля после ее замужества, пишет «Вечерняя Москва».

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