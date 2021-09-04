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Отмечавшие захват Панджшера талибы расстреляли 17 человек в Кабуле

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 10:42
Происшествия
Отмечавшие захват Панджшера талибы расстреляли 17 человек в Кабуле
Global Look Press  /  Str

Кабул, 4 сентября. Как минимум 17 человек погибли и более 40 пострадали во время стрельбы радикалами запрещенного в РФ движения «Талибан»1 в афганской столице.

По данным РИА Новости со ссылкой на источник в больнице скорой помощи Кабула, инцидент произошел после захвата единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Как заявили представители талибов, стрельба в воздух была связана с празднованием. В итоге боевиков призвали прекратить стрелять и сообщили, что у причастных к происшествию начнут изымать оружие и привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что «Талибан» начал контролировать провинцию Панджшер. В честь падения сопротивления радикалы открыли стрельбу в воздух очередями в провинциях Кабул, Парван и Каписа.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после решения Вашингтона вывести своих военных из Афганистана, которые находились в республике с 2001 года. 15 августа талибы объявили о входе в Кабул и установлении контроля над всей афганской территорией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул стрельба талибы
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