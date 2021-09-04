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Господдержку по программе развития сельского хозяйства расширили в России
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Господдержку по программе развития сельского хозяйства расширили в России
pixabay.com  /  zefe wu

Москва, 4 сентября. Российский список льготников-аграриев пополнился новыми категориями.

Программа поддержки сельхозпроизводителей была подвергнута изменениям в Кабмине РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин поставил подпись под постановлением, которое расширяет перечень возможных получателей субсидий по сельскому хозяйству. Об этом пишет ТАСС.

Граждане страны, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте и используют при этом технологию досвечивания, теперь смогут получить государственную поддержку.

Правительственная пресс-служба указывает, что благодаря системам досвечивания значительно повышается уровень урожайности. Новая мера должна помочь аграриям, которые вводят в эксплуатацию технологии с большим потенциалом.

Предполагается, что льготы приведут к росту производства овощей в закрытом грунте и увеличат долю товаров российского происхождения на внутреннем рынке.

Активный рост отмечается сейчас в сегменте производства специальной сельскохозяйственной техники. Компании из России смогли нарастить ее продажи за первое полугодие в 1,5 раза.

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субсидии мишустин сельское хозяйство
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