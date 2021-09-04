Факундо Арана хочет вернуться на экраны в совместном проекте с Козловским

Москва, 4 сентября. Аргентинский актер Факундо Арана готов вернуться в большое кино. Звезда «Дикого ангела» рассказала, что с удовольствием поработает вместе с известным актером Данилой Козловским.

Артист недавно стал официальным лицом телеканала «Суббота!», где еженедельно проводит мастер-классы для зрителей по просмотру сериалов. В недавнем интервью он признался, что не против вернуться на большой экран. Кроме того, он рассказал о российских актерах, которые ему знакомы.

«Все эти прекрасные сцены из «Дикого ангела», которые я вспоминаю с большой любовью, я мог бы сыграть с любым российским артистом, например, с Данилой Козловским», — рассказал артист.

Аргентинец признался, что знаком также с работами и популярного актера Александра Петрова. Он видел, что артист появляется почти во всех российских проектах. В связи с этим он дал кинематографисту совет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Опустошение, тревога, тоска, боязнь нового... В голове только один вопрос: почему все так быстро кончилось? Кажется, это страшный сон Александра Петрова. Но, увы, так заканчиваются сериалы! Здесь только один совет: повторы лечат!» — отметил Арана.

Ранее в пресс-службе телеканала «Суббота!» раскрыли некоторые подробности сотрудничества со звездой «Дикого ангела». Артист стал лицом турнира по просмотрам многосерийных проектов.