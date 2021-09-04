Владивосток может стать городом-миллионником через пять лет

Владивосток, 4 сентября. Владивосток может развиться до города-миллионника уже через пять–десять лет, считает губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Способствовать развитию городской среды и увеличению численности жителей будет создание «Дальневосточного квартала». Он появится в Надеждинском районе Владивостока, рассказал Кожемяко в ходе интервью с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков ранее сообщил, что в ведомстве рассматривают возможность построить город-спутник Владивостока. Если объединить его с Артемом и столицей, то население станет больше миллиона. При этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал на своем канале в Telegram, что в Хабаровске население превысит миллион раньше, чем во Владивостоке.

Кожемяко до этого рассказал о соглашениях, которые заключили во время ВЭФ. Власти Приморского края подписали более 20 договоров о сотрудничестве.