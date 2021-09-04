Соглашение об урегулировании конфликта в Деръа вновь оказалось под угрозой срыва

Деръа, 4 августа. Вооруженные группировки препятствуют реализации соглашения о мирном урегулировании в районе Деръа Аль-Балад, условия которого предложили власти Сирии.

Агентство SANA сообщает, что боевики отказались выполнить требование правительственных сил о полной сдаче вооружения. В итоге военнослужащим Сирийской Арабской Армии (САА) было передано лишь несколько единиц индивидуального оружия, что является нарушением предложенных договоренностей.

المجموعات الإرهابية تعطل من جديد تنفيذ اتفاق التسوية في درعا البلد

التفاصيل على الرابط : https://t.co/TAiK6imUh1 pic.twitter.com/I4L7CdJZCC — سانا عاجل (@SanaAjel) September 3, 2021

Источник агентства добавил, что в районе Деръа Аль-Балад также фиксируются случай похищений мирных жителей — утверждается, что боевики могут использовать граждан либо в качестве заложников в процессе урегулирования, либо как живой щит в случае военной операции САА.

Обострение в провинции Деръа продолжается с конца июля. Тогда на фоне разгула бандитизма в административном центре региона правительственные войска начали аресты лиц, причастных к разбою, похищениям и убийствам людей. В ответ на это боевики провели серию атак по позициям военных.

Вооруженные формирования объединились в группировку «Центральный комитет провинции Деръа», после чего к ним примкнули члены спящих ячеек террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). В результате обострения правительственные силы были вынуждены организовать полномасштабную операцию, окружив Деръа Аль-Балад, в котором сосредоточились силы боевиков.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) выступил посредником на переговорах сил САА и бандформирований. Центр настаивает на разрешении конфликта мирным путем. Всего было проведено несколько раундов переговоров, результатом которых стало соглашение о примирении.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Однако не все боевики приняли предложенные им условия: несколько раз они нарушали режим прекращения огня.

Несмотря на это, усилия ЦПВС позволили начать реализацию мирных договоренностей и урегулирования ситуации на юге Сирии. Российские специалисты также активно оказывают гуманитарную помощь в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.