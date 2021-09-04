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Соглашение об урегулировании конфликта в Деръа вновь оказалось под угрозой срыва

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:19
Весь мир
Соглашение об урегулировании конфликта в Деръа вновь оказалось под угрозой срыва
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда / Алексей Буров

Деръа, 4 августа. Вооруженные группировки препятствуют реализации соглашения о мирном урегулировании в районе Деръа Аль-Балад, условия которого предложили власти Сирии.

Агентство SANA сообщает, что боевики отказались выполнить требование правительственных сил о полной сдаче вооружения. В итоге военнослужащим Сирийской Арабской Армии (САА) было передано лишь несколько единиц индивидуального оружия, что является нарушением предложенных договоренностей.

Источник агентства добавил, что в районе Деръа Аль-Балад также фиксируются случай похищений мирных жителей — утверждается, что боевики могут использовать граждан либо в качестве заложников в процессе урегулирования, либо как живой щит в случае военной операции САА.

Обострение в провинции Деръа продолжается с конца июля. Тогда на фоне разгула бандитизма в административном центре региона правительственные войска начали аресты лиц, причастных к разбою, похищениям и убийствам людей. В ответ на это боевики провели серию атак по позициям военных.

Вооруженные формирования объединились в группировку «Центральный комитет провинции Деръа», после чего к ним примкнули члены спящих ячеек террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). В результате обострения правительственные силы были вынуждены организовать полномасштабную операцию, окружив Деръа Аль-Балад, в котором сосредоточились силы боевиков.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) выступил посредником на переговорах сил САА и бандформирований. Центр настаивает на разрешении конфликта мирным путем. Всего было проведено несколько раундов переговоров, результатом которых стало соглашение о примирении.

Террористы нарушают соглашение о мирном урегулировании в сирийском Деръа Аль-Баладе
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Однако не все боевики приняли предложенные им условия: несколько раз они нарушали режим прекращения огня.

Несмотря на это, усилия ЦПВС позволили начать реализацию мирных договоренностей и урегулирования ситуации на юге Сирии. Российские специалисты также активно оказывают гуманитарную помощь в регионе. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия деръа аль-балад
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