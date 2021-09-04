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Хабенский и Пореченков проигнорировали встречу актеров МХТ имени Чехова
Шоу-бизнес
Хабенский и Пореченков проигнорировали встречу актеров МХТ имени Чехова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 4 сентября. Встреча актеров МХТ прошла накануне старта театрального сезона без участия артистов Михаила Пореченкова и Константина Хабенского, которые не смогли появиться на собрании.

Новый театральный сезон стартовал в столице. Накануне открытия состоялась встреча труппы МХТ имени А. П. Чехова. Среди артистов не были замечены звезды Михаил Пореченков и Константин Хабенский. Как оказалось, актеры проигнорировали собрание не из-за безразличия к будущим премьерам в репертуаре, а по уважительным причинам. Об этом сообщает kp.ru.

Хабенский не успел на встречу из-за своего появления в Кремле. Пореченкову также пришлось пропустить собрание: в тот момент артист находился в другой стране. Кроме того, многие актеры появились на общем сборе с чемоданами в руках, едва успев вернуться с гастролей в Улан-Удэ.

Стоит отметить, что дети Михаила Пореченкова решили последовать примеру отца и надеются связать свою жизнь с карьерой в кино и театре. Так, сын звезды Михаил уже поступил на факультет режиссуры, а дочь Мария выиграла Всероссийский конкурс чтецов, передает телеканал «360».

Недавно стало известно, что репертуар МТХ лишился сразу двух постановок Константина Богомолова. Журналисты ФАН выяснили, с чем связано решение руководства театра.

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театр хабенский пореченков
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