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Настя Ивлеева рассказала о тяжелом детстве в нищете

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 10:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о тяжелом детстве в нищете
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 4 сентября. Семья блогера Насти Ивлеевой жила очень бедно. Но это, как считает популярная телеведущая, закалило ее характер.

Ивлеева выросла в деревне Разметелево в Ленинградской области. Детство звезды интернета пришлось на лихие девяностые. Блогер не понаслышке знает, что значит жить в нищете. Она призналась, что быстро вступила во взрослую жизнь. Родители постоянно работали, поэтому воспитанием младшего брата занималась Ивлеева.

Знаменитость отметила, что именно бедность и различные ограничения сделали из нее настоящего бойца. Вспоминая о тяжелой жизни в девяностых, она честно сказала, что ни за что не хотела бы жить так, как жила ее семья.

«Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в девяностые в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно, — откровенно заявила Настя Ивлеева. — С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается».

В разговоре с бывшей женой лидера «Ленинграда» Матильдой Шнуровой для «Собаки.ru» блогер заявила, что ей не хватало душевных разговоров с матерью. Но по прошествии нескольких лет она поняла, что это сформировало ее как личность. Блогер не винит мать, что так получилось.

В конце лета стало известно о расставании Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. Супруги прожили в браке два года. Теперь звездам предстоит поделить имущество на сумму выше 100 миллионов рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Ивлеева рассказала о тяжелом детстве в нищете
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