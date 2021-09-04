«Греческий клуб друзей Крыма» одобрил отказ политиков участвовать в саммите Киева

Афины, 4 сентября. «Греческий клуб друзей Крыма» выразил удовлетворение в связи с отказом президента Греции Катерины Сакелларопулу участвовать в саммите «Крымской платформы».

Бывший первый замминистра национальной обороны страны, член партии «Народное единство», зампредседателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Костас Исихос поделился с РИА Новости мнением об участии политиков в мероприятии, которое организовал Киев. Он одобрил отказ коллег участвовать в саммите.

«Очень положительным является тот факт, что ни президент Греции госпожа Катерина Сакелларопулу, ни один из других руководителей правительства, политических лидеров, министров не находились там», — подчеркнул Исихос.

По его словам, греческое участие было на очень низком уровне с присутствием посла в Киеве. Такой вариант удовлетворил «Клуб друзей Крыма» в Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече с американским лидером Джо Байденом обсудил вопрос полуострова. Стороны затронули разные аспекты темы Крыма, в том числе, территориальную принадлежность.