Участковый спас дрожавшего от холода котенка и отнес его в отдел полиции в Красноярске

Красноярск, 4 сентября. Участковый из местного отдела полиции забрал с улицы замершего и потерявшегося котенка. Он отнес животное в полицейский участок.

Маленького котенка правоохранитель нашел ранним холодным утром на Ботанической улице в Красноярске. Участковый не оставил продрогшего малыша и с коллегами забрал его в отдел полиции.

Мужчины обогрели животное и накормили. Котенок быстро восстановил свои силы и принялся играть со своими спасителями. Теперь ряды сотрудников полиции пополнил пушистый хранитель закона.

В конце августа житель Новороссийска спас попавшего в беду черного кота при помощи ведра и веревки, сообщал телеканал «360». Животное забралось на карниз под крышей многоэтажного дома.