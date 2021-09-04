Ахмад Масуд-младший заявил, что сопротивление в Панджшере продолжит борьбу за регион

Кабул, 4 сентября. Лидер сопротивления, сформированного в афганской провинции Панджшер в целях противостояния «Талибану»1 (запрещен в РФ), Ахмад Масуд-младший заявил, что ополчение продолжит свою борьбу за независимость региона.

В своем аккаунте в Facebook на фоне наступления талибов на Панджшерскую долину Масуд напомнил об акции жительниц провинции Герат, которые накануне выступили с призывом включить женщин в состав будущего правительства. По словам лидера ополчения, и они, и силы, сосредоточенные в Панджшере, показывают на своем примере, что афганский народ никогда не сдается.

«Мы не откажемся от своей борьбы за Бога, свободу и справедливость. Панджшерское сопротивление, которое до сих пор не сдавалось, а также сопротивление наших сестер в Герате, которые высказались за свои права, показывает, что люди не отказались от своих законных требований и не откажутся от сопротивления, они не будут бояться никаких угроз», — заявил он.

احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت، می‌گوید که هیچ‌گاهی از مبارزه دست نمی‌کشد. مسعود در صفحه‌ فسبک‌اش چنین نگاشته است: «هیچ گاهی از مبارزه بخاطر خدا، آزادی و عدالت دست نمی‌کشیم.»#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/H1HIJefOgf — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Это обращение последовало за сообщениями о взятии Панджшерской долины талибами, которые появились накануне вечером. Изначально об установлении группировкой контроля над регионом сообщили СМИ, а позже информацию подтвердили и сами представители «Талибана». Также в прессе публиковали данные о предполагаемом бегстве за рубеж Ахмада Масуда-младшего и вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, также примкнувшего к сопротивлению.

Taliban sources on Friday said the group has captured the Panjshir Valley, the last province in Afghanistan to hold out against them. However, resistance leaders have rejected that claim. Here are more details. #Afghanistan https://t.co/EJ1RHraVKf — NewsBytes (@NewsBytesApp) September 4, 2021

Впоследствии представители ополчения опровергли информацию о переходе провинции к талибам. Как оказалось, на территории региона все еще продолжаются боевые столкновения.

Кроме того, Амрулла Салех опубликовал видеообращение, в котором опроверг заявления о своем побеге. Он отметил, что по-прежнему находится на территории провинции, а силы сопротивления не собираются сдавать регион боевикам, несмотря на «трудную ситуацию», в которой оказались.

Rejecting the fake reports of him leaving Panjshir, @AmrullahSaleh2 says he’s still there and that the resistance is standing against Taliban and Alqaeda who are being backed by Pakistan.#AmrullahSaleh pic.twitter.com/HffWTjPiD8 — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) September 3, 2021

Утром в субботу талибы объявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба.

На сегодняшний день Панджшер остается единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной «Талибану». Попытки захватить регион серьезно осложняются особенностями ландшафта долины. После того как группировка пришла к власти в середине августа, ее представители и руководство сформировавшегося в регионе ополчения приступили к переговорам по дальнейшей судьбе провинции, однако видимых результатов этот диалог не принес. В конце августа боевики перешли к наступлению на Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.