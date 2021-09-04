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Ахмад Масуд-младший заявил, что сопротивление в Панджшере продолжит борьбу за регион
Весь мир
Ахмад Масуд-младший заявил, что сопротивление в Панджшере продолжит борьбу за регион
Global Look Press / ZUMAPRESS.com  /  Str / Xinhua

Кабул, 4 сентября. Лидер сопротивления, сформированного в афганской провинции Панджшер в целях противостояния «Талибану»1 (запрещен в РФ), Ахмад Масуд-младший заявил, что ополчение продолжит свою борьбу за независимость региона.

В своем аккаунте в Facebook на фоне наступления талибов на Панджшерскую долину Масуд напомнил об акции жительниц провинции Герат, которые накануне выступили с призывом включить женщин в состав будущего правительства. По словам лидера ополчения, и они, и силы, сосредоточенные в Панджшере, показывают на своем примере, что афганский народ никогда не сдается.

«Мы не откажемся от своей борьбы за Бога, свободу и справедливость. Панджшерское сопротивление, которое до сих пор не сдавалось, а также сопротивление наших сестер в Герате, которые высказались за свои права, показывает, что люди не отказались от своих законных требований и не откажутся от сопротивления, они не будут бояться никаких угроз», — заявил он.

Это обращение последовало за сообщениями о взятии Панджшерской долины талибами, которые появились накануне вечером. Изначально об установлении группировкой контроля над регионом сообщили СМИ, а позже информацию подтвердили и сами представители «Талибана». Также в прессе публиковали данные о предполагаемом бегстве за рубеж Ахмада Масуда-младшего и вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, также примкнувшего к сопротивлению.

Впоследствии представители ополчения опровергли информацию о переходе провинции к талибам. Как оказалось, на территории региона все еще продолжаются боевые столкновения.

Кроме того, Амрулла Салех опубликовал видеообращение, в котором опроверг заявления о своем побеге. Он отметил, что по-прежнему находится на территории провинции, а силы сопротивления не собираются сдавать регион боевикам, несмотря на «трудную ситуацию», в которой оказались.

Утром в субботу талибы объявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба.

На сегодняшний день Панджшер остается единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной «Талибану». Попытки захватить регион серьезно осложняются особенностями ландшафта долины. После того как группировка пришла к власти в середине августа, ее представители и руководство сформировавшегося в регионе ополчения приступили к переговорам по дальнейшей судьбе провинции, однако видимых результатов этот диалог не принес. В конце августа боевики перешли к наступлению на Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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