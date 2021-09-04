«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Игорь Саруханов

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Игорь Саруханов. Известный блогер и заслуженный артист России обсудили, что нового принесла в жизнь артистов пандемия, а также грядущий юбилейный концерт певца и группы «Круг». Саруханов поделится своим впечатлением от Дани Милохина, поведал о достижениях Максима Галкина. Рассказал о том, почему в свое время стал худруком «Ласкового мая». Также заслуженный артист РФ впервые раскрыл подробности знакомства с Ольгой Бузовой на проекте «Дом-2» и обстоятельства, при которых он стал ее первым учителем вокала.

Мы уже давно планировали встретиться с Игорем Сарухановым в рамках моего шоу, но существующие коронавирусные реалии вносили соответствующие коррективы и отодвигали наше интервью на будущее. Коснулась пандемия и знакомых Саруханова. Сам Игорь прекрасно понимает, насколько важно следить за своим здоровьем в это непростое время. Вместе с тем артист использовал локдаун и ограничения для записи песен к новому альбому.

Если пандемия не внесет никаких существенных корректив, то уже 22 октября в «Вегас Сити Холле» состоится юбилейный концерт певца, на который будет приглашена группа «Круг». Мероприятие пришлось сразу передвинуть на осень и не проводить в апреле, во время юбилея, для того, чтобы было больше шансов, что концерт в итоге состоится. Однако Игорь понимает, что нет никакой гарантии, что концерт пройдет в срок. В случае, если его снова придется переносить, артист планирует объединить свой юбилей с круглой датой в жизни группы «Круг» уже в 2022 году.

Рассказал Саруханов и о том, почему он несколько лет был, по его словам, «фиктивным, теневым» художественным руководителем «Ласкового мая», в тот момент когда группа подверглась настоящей травле. В результате Андрей Разин подарил Саруханову знаменитый клип «Зеленые глаза» в благодарность за годы безупречной работы.

Также Игорь Саруханов упомянул о Максиме Галкине. Певец считает его «очень большим человеком», в том числе потому, что тот защитил диссертацию на немецком языке о влиянии немецкой культуры и языка на российских эмигрантов, живущих в Германии.

Стоит отметить, что Игорь Саруханов следит и за тем, как развивается Даня Милохин. Для певца очевидно, что поклонники тиктокера создают ему ореол гениальности, а тот принимает все комментарии за чистую монету. Однако Саруханов считает, что спустя годы Даниил оценит свое поведение в юности и сделает соответствующие выводы.

Однако больше всего меня в интервью удивил тот факт, что Игорь Саруханов не только знаком с Ольгой Бузовой, но еще и в какой-то мере повлиял на ее вокальную карьеру. Много лет назад бывший начальник «Дома-2» Валерий Комиссаров пригласил к себе на телестройку Саруханова. После ухода Ксении Собчак с проекта артисты некоторое время вели «Дом-2» попеременно . Так, однажды Саруханов передавал бразды ведущего Николаю Баскову. На телестройке Игорь впервые познакомился с Бузовой. Комиссаров посчитал, что им стоит выступить дуэтом. Однако в тот момент Ольга еще не помышляла о карьере певицы и не имела нужных вокальных навыков. Саруханов практически каждый день учил Бузову вокалу, и в итоге они исполнили песню Игоря живьем.

«То, что я был первым, это точно», — заявил об этих уроках сам артист.

Таким образом, становится очевидно, что именно уроки Саруханова могли стать первым толчком к тому, чтобы Ольга Бузова приняла решение стать певицей. Игорь Саруханов не исключает, что он привнес какую-то лепту в феномен Бузовой.