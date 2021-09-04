Страны НАТО хотят принять участие в Армейских международных играх — 2022

Москва, 4 сентября. Команды из стран Североатлантического альянса могут принять участие в конкурсе «Страж порядка», который пройдет в Сербии в рамках Армейских международных игр в 2022 году.

Замначальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ Виталий Кох отметил в комментарии ТАСС, что сербские власти в следующем году хотят снова выступить организаторами конкурса.

«Здесь ожидается существенно больше команд. В этом конкурсе также изъявили желание участвовать страны НАТО — Турция, Греция, Венгрия», — рассказал Виталий Кох.

«Страж порядка» на сегодняшний день является единственным конкурсом Армейских международных игр, который проводится в Европе. В 2021 году в соревнованиях участвовали команды из России, Ирана, Казахстана, Катара, Кипра и Сербии. Конкурс состоит из четырех этапов, которые развернулись на двух полигонах сербского города Кралево.

Как сообщает RT, российские военные выиграли в конкурсе «Морской десант», который проходил на полигонах в Приморье. Более того, они установили пять рекордов во время Армейских международных игр.