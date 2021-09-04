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Сборная России по футболу прилетела на Кипр

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 10:24
Спорт
Сборная России по футболу прилетела на Кипр
wikipedia.org  /  Rafaellosael3 / CC BY 3.0

Никосия, 4 сентября. Сборная России по футболу прилетела на Кипр, где в субботу сыграет в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Национальная команда встретится с киприотами на стадионе ГСП в Никосии, старт — в 19:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба сборной в Twitter-аккаунте.

На встречу отправились 24 футболиста. Защитник и хавбек сборной Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели на матч из-за травм, полученных в матче с Хорватией. В настоящий момент оба футболиста находятся на базе в Новогорске. Для российского специалиста Валерия Карпина этот матч станет вторым у руля сборной.

Напомним, 1 сентября российские футболисты сыграли с командой Хорватии, матч завершился нулевой ничьей.

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футбол Валерий Карпин кипр сборная россии
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