Никосия, 4 сентября. Сборная России по футболу прилетела на Кипр, где в субботу сыграет в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Национальная команда встретится с киприотами на стадионе ГСП в Никосии, старт — в 19:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба сборной в Twitter-аккаунте.

На встречу отправились 24 футболиста. Защитник и хавбек сборной Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели на матч из-за травм, полученных в матче с Хорватией. В настоящий момент оба футболиста находятся на базе в Новогорске. Для российского специалиста Валерия Карпина этот матч станет вторым у руля сборной.

Напомним, 1 сентября российские футболисты сыграли с командой Хорватии, матч завершился нулевой ничьей.