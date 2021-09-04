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Грузовик протаранил две легковушки в Иркутской области
Происшествия
Грузовик протаранил две легковушки в Иркутской области
vk.com / Дорожный инспектор

Иркутск, 4 сентября. Грузовик МАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями на трассе под Иркутском. В результате инцидента погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в Усольском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь». Большегруз, Toyota Camry и Toyota Mark 2 не поделили магистраль, в результате чего случилась трагедия, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

Водитель одной из японских машин получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Среди пострадавших также оказались два пассажира этого автомобиля и водитель другой Toyota. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Ранее смертельное ДТП случилось на северо-востоке Китая. В провинции Хэйлунцзян столкнулись полуприцеп-тяжеловоз и трактор, в результате чего погибли 15 человек.

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