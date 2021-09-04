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Политолог Ищенко объяснил, почему Зеленский активно «гримасничал» на встрече с Байденом
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Зеленский активно «гримасничал» на встрече с Байденом
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 4 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский усиленно «гримасничал» на камеры во время переговоров с лидером США Джо Байденом с намерением убедить украинцев, что его «боятся».

Соответствующее заявление сделал политолог Ростислав Ищенко в эфире TK Union. По словам эксперта, Зеленский корчил на фоне Байдена ужасные рожи, вероятно, чтобы показать украинцам, как он пугает американского коллегу. Глава Украины говорил с металлом в голосе и что-то требовал от президента США, добавил политолог. Теперь «двор Зеленского» будет следовать этому примеру.

«Он корчил на его фоне ужасные рожи, которые, очевидно, должны были показать украинскому зрителю, как он пугает Байдена», — подчеркнул Ищенко.

Кроме того, эксперт считает, что от встречи в Вашингтоне украинская сторона ничего не получила и только показала всему миру, что ее «пинают, как порванный резиновый мяч, который не берут домой».

Ранее Ищенко заявил, что Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с американским коллегой и «засветиться» на фото. Украинский лидер спешил попасть в Вашингтон, так как боялся, что встречу могут переносить и дальше.

Помимо этого, политолог считает, что действия украинского руководства на политической арене обернутся неутешительным сценарием. По мнению Ищенко, в Киеве напрасно полагают, что вертеть законами удастся еще длительное время.

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зеленский байден ищенко
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