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Силовики задержали членов террористической организации в Туле
Происшествия
Силовики задержали членов террористической организации в Туле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тула, 4 сентября. Членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) задержали в Туле, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Среди задержанных — граждане одной из стран Центральной Азии, являющиеся сторонниками радикального ислама. Они оказывали содействие международной террористической организации и вербовали соотечественников, говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, иностранцы убеждали людей вступить в организацию и отправиться в Сирию для участия в боевых действиях, выступая на стороне незаконных вооруженных формирований. В ходе обысков у них были изъяты средства коммуникации и электронные носители информации.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и содействии ей.

Незадолго до этого силовики задержали в Крыму пятерых боевиков запрещенной в России террористической организации. Они занимались вербовкой местных жителей, исповедующих ислам.

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