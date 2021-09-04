Талибы заявили о взятии под контроль стратегически важных районов в Панджшере

Кабул, 4 сентября. Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) взяли под свой контроль стратегически важные районы Хиндж и Аннаба в провинции Панджшер.

По словам их представителя Билала Карими, 3 сентября был захвачен район Париян, являющийся крупнейшим в Панджшере. Боевики перешли к наступлению на провинцию после неудачных переговоров с отрядами сопротивления. Жители Панджшера отказываются признавать власть талибов. Стороны пытались договориться во время переговоров, однако не смогли прийти к общему решению, после чего террористы решили взять регион силой.

При этом утром 3 сентября, «Талибан» заявил, что контролирует уже 20% территории Панджшера. По словам представителя боевиков, они полностью захватят провинцию в ближайшие дни. Панджшер оставался последним неподконтрольным террористам регионом в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.