Водитель Lexus погиб при столкновении с деревом под Тверью

Тверь, 4 сентября. Смертельное ДТП произошло на 1171 километре трассы Золотое кольцо по направлению на Тверь. В результате скончался 37-летний водитель иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной версии полицейских, мужчина вылетел с трассы в кювет, где врезался в дерево. Скорее всего, он не справился с рулевым управлением. Авария произошла на прямом участке дороги. При этом асфальт был сухой, а следов торможения нет.

В момент ДТП водитель находился один в салоне автомобиля. Он получил серьезные травмы, от которых умер на месте происшествия. Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного инцидента.

Двое молодых мужчин погибли, еще трое получили тяжелые травмы в ночном ДТП с Lexus на Бугринском мосту в Новосибирске. Смертельная дорожная авария произошла в 3:35 по местному времени. Двадцатилетний водитель Lexus GS300 не справился с управлением, его автомобиль слетел с дороги, опрокинулся и ударился о дерево.