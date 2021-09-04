Почему на первом свидании нельзя говорить неправду

Пока не началась новая пандемия, еще открыты кафе и рестораны, а вы по-прежнему свободны, осень — идеальное время для начала новых отношений. Пригласите на свидание понравившуюся девушку или приглянувшегося парня и действуйте, пишет ELLE.

Но что делать, чтобы свидание не превратилось в стеснительную беседу и не было вам в тягость?

Если вас на самом деле интересуют именно отношения, а не приключение на одну ночь, стоит запомнить одно важное правило: не стесняйтесь говорить правду. Список испытываемых чувств сразу перевернется с ног на голову.

Важно понимать, что инстинкт, запущенный на встрече с тем, кто вас привлекает, мгновенно запускает искреннее желание быть приятным и понятным человеком, но скрывать свои истинные желания. Необходимо осознать, что стремление угодить симпатичному вам партнеру ни к чему хорошему в будущем не приведет.

Например, ваш «краш» говорит, что любит тусоваться ночами напролет, вы радостно киваете, а про себя думаете, что ненавидите рейвы и темные подземелья. Или вам говорят, что лес — наше богатство, а главная цель в жизни — построить дом в деревне. Вы влюблены и уже готовы переехать в Псковскую область, но на самом деле это не так, и, когда пик страсти спадет, вам захочется поскорее убежать.

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Стремление к поддакиванию цепной реакцией распространяется по всем направлениям, включая секс. Дабы угодить партнеру, вы постесняетесь познакомить его со своими искренними желаниями, вместо этого будете делать то, что нравится ему.

Интересно, что нечестный процесс работает в обе стороны. Случиться может и так, что ваш собеседник начнет аналогично подстраиваться под вас. Что в итоге получится — одному богу известно.

Однако винить себя в таком поведении незачем, ведь виной всему эволюция. Правильнее сказать, генетические установки, которые веками загружались в новые поколения. В этом саморазвивающемся взаимном влечении есть нечто трагикомическое. Никто не собирается обманывать друг друга. Просто два хороших человека пытаются угодить, вводя при этом возлюбленного в заблуждение.

Страшно, если непреодолимая воля к угождению может перерасти в совместную жизнь. Быт такие вещи ломает и выводит на поверхность, так что все тайное станет явным. Начнутся скандалы, принятие того факта, что несовместимость налицо. А уже могут быть дети, уже может быть совместно нажитое имущество. Поэтому долой притворство, говорите партнеру сразу всю правду о себе и требуйте от него того же.

Отсюда и ранние разводы, отсюда скандалы и разочарования. Чтобы по-настоящему сблизиться с тем, кто нравится, важно сказать друг другу честно, что вы любите и что, возможно, ненавидите. В будущем или разговора об этом не возникнет, или всегда можно будет сказать: «А я предупреждал(а)».

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Быть людьми, в принципе, сложно. Социальные нормы, навязываемые нам теми или иными сферами, стремительно меняющейся модой и установками, ломают нас, но лишь те, кто остается собой, побеждают.

Если человек после первого свидания заигрался и на протяжении нескольких лет строит из себя не того, кем является, он страдает. Истинная любовь — это когда люди любят друг друга такими, какими они являются наедине с собой.

Прямолинейность на свиданиях — механизм, позволяющий заглянуть в будущее. Можно избавиться от тысяч лишних мук, претензий и так далее. Стоит понять, что идеально совместимых людей практически не существует.

Увидеть, кто перед вами, получится только после того, как вы разглядите общие и индивидуальные особенности партнера. Если вы видите, что перед вами зрелый и мудрый человек, вы без труда можете быть самим собой и любить человека таким, какой он есть. Даже если речь идет об одноразовой встрече, вулкан страстей вам также гарантирован.

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