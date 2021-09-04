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Китайский чиновник получил пожизненный срок за превышение полномочий
Происшествия
Китайский чиновник получил пожизненный срок за превышение полномочий
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Пекин, 4 сентября. Народный суд китайского города Датун приговорил к пожизненному заключению чиновника, признанного виновным в превышении должностных полномочий, вымогательстве и бандитизме.

Госслужащий был главой преступной группировки, в которую входили еще 26 человек — все они также получили тюремные сроки. Они имели отношение к службе, обеспечивающей поддержание общественного порядка у городского железнодорожного вокзала.

По данным правоохранителей, противозаконная деятельность обвиняемых началась еще в 2004 году. Главарь банды, на счету которой мошенничество, ценовой сговор, умышленное причинение вреда, насильственное лишение имущества, вымогательство, взяточничество, злоупотребление полномочиями и убийство, распределял между остальными членами незаконно нажитые материальные блага.

Суд приговорил чиновника к пожизненному лишению свободы, его соучастники получили от одного до 20 лет с конфискацией имущества.

Незадолго до этого стало известно, что чиновник из ХМАО предстанет перед судом за превышение полномочий. Он незаконно получал крупные денежные суммы, совершая махинации со строительными объектами, сообщало URA.RU.

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