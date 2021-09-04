Конгрессмены США раскритиковали Байдена за пассивную позицию по «СП-2»

Вашингтон, 4 сентября. Группа американских конгрессменов внесла в палату представителей резолюцию с критикой главы Белого дома Джо Байдена на фоне отказа от санкций против «Северного потока — 2».

Немецко-российский газопровод стал не единственным поводом для недовольства членов Конгресса США. Речь также идет о введении моратория на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа. Вместе с тем Байден призвал увеличить поставки энергоносителей в США из стран ОПЕК+.

Конгрессмены напомнили и об отмене строительства газопровода Keystone XL. Такая политика Белого дома поставила энергетическую безопасность США под угрозу. Вашингтон становится зависим от других стран, считают республиканцы.

Ранее стало известно, что конгрессмены США от Республиканской партии призвали к отставке Байдена из-за событий в Афганистане. Они также напомнили, что бывшего президента страны Дональда Трампа подвергали процедуре импичмента за совсем незначительные действия.