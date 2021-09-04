Бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт у линии фронта в ЛНР

Луганск, 4 сентября. Подразделения ВСУ за минувшие сутки один раз открывали огонь по территории ЛНР из различного вооружения.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные вели огонь по расположенному у линии соприкосновения поселку Золотое-5 из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что украинская сторона перебросила разведгруппу ВСУ в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии фронта в Донбассе. Утверждалось, что украинские военнослужащие использовали для передвижения автомобили СЦКК.

Кроме того, стало известно о восстановлении старых позиций украинской армии в районе Золотого. Речь идет об окопах, которые были оставлены ВСУ в ходе разведения сил и средств в 2019 году.