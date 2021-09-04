Нефтедобыча в России выходит на рекордный уровень

Москва, 4 сентября. Российская Федерация обходит Саудовскую Аравию и занимает второе место в мире по уровню добычи нефти.

Сейчас Россия находится в топ-3 стран по уровню добычи черного золота. Первое место в мире по нефтедобыче сейчас у Соединенных Штатов, однако эксперты считают, что через некоторое время в этой гонке могут случиться перестановки. Об этом пишет РИА Новости.

Отечественный экспорт недавно был снижен на 12% и составил 11,4 млн тонн, так как Москве требуется следовать обязательствам, накладываемым соглашением по ОПЕК+.

Радикальные изменения на рынке начались весной предыдущего года, когда росла заболеваемость COVID-19, а стоимость энергоносителя снижалась. В результате очередных переговоров, внутри ОПЕК+ было принято решение об уменьшении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

Помимо стран-участниц объединения, к договоренностям присоединились также Аргентина, Канада, Норвегия и США. Вашингтон, например, собирается в 2021 году сократить поставки на 70 тыс. баррелей в день, до 11,2 млн «бочек».

Главный аналитик финансовой компании Esperio Лев Кравец полагает, что Россия имеет потенциал достичь того же уровня нефтедобычи, что и США на промежутке 3-5 лет. При этом эксперты указывают, что для Москвы увеличение добычи будет рациональным только при условии глобального спроса в размере как минимум 100 млн баррелей в день.

Норвежская консалтинговая организация Rystad Energy отмечает, что новый исторический максимум по добыче топлива, а также газового конденсата Россия может продемонстрировать к июлю следующего года. Естественные ограничения на процесс роста добычи оказывают условия распространения коронавируса, ситуация на мировом рынке и договоренности по ОПЕК+.

Ураган Ида привнес серьезные изменения в функционирование нефтяной отрасли в штате Луизиана. Эксперты представили свой прогноз по нефтяному рынку после природного катаклизма.