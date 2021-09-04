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Автобус попал в ДТП и сгорел на северо-западе Украины

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 09:55
Происшествия
Автобус попал в ДТП и сгорел на северо-западе Украины
23.mchs.gov.ru

Житомир, 4 сентября. Автобус с 29 пассажирами попал в аварию на северо-западе Украины и загорелся. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб на месте, еще 11 человек пострадали.

Авария произошла у села Мартыновка Житомирской области, когда автобус Neoplan следовал из польских Частковичей в Мариуполь. Мужчина за рулем транспортного средства не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины большегруз DAF, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

От удара в автобусе произошел пожар. На место ЧП немедленно прибыли врачи скорой помощи и полицейские. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили их в больницу. Пассажиры получили различные травмы и ожоги. Транспортное средство полностью выгорело, в связи с чем ремонту и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Похожее ДТП произошло также под Тамбовом. На трассе в Мичуринском районе столкнулись сразу три легковых автомобиля и автобус Теmsа Ораlin, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает телеканал «360».

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