Политолог Данилин подвел итог выступления Путина на ВЭФ-2021

Москва, 4 сентября. Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2021, предложил ряд масштабных мер по развитию Дальнего Востока. Главные акценты в его речи выделил политолог Павел Данилин.

По его словам, наиболее важными являются вопросы комплексной модернизации городов и дополнительное финансирование социальных нужд, а также льготная ипотека для врачей и учителей. Кроме того, Путин предложил снизить планку входа в Свободный порт до 500 тысяч рублей. Как считает политолог, это должно простимулировать интерес инвесторов за счет захода в порт предприятий малого и среднего бизнеса.

«Что касается социальной политики, то конечно рождаемость на Дальнем Востоке чуть выше, чем в среднем по России, но нужно серьезное увеличение населения. И это возможно за счет повышения качества жизни и привлекательности региона», — рассказал Данилин для «ФедералПресс», добавив, что на эти дели Путин поручил дополнительно выделить 20 млрд рублей.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее заявил, что развитие региона - быстроокупаемый проект. Он уточнил, что доходы государства от преференциальных режимов в ДФО превысили расходы на них на 42 млрд рублей.