Российский «Тор» может получить новые ракеты для защиты от роя дронов

Москва, 4 сентября. Российский ЗРК «Тор» сможет противодействовать рою беспилотников, заявил директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

В интервью ТАСС он сообщил, что специалистами предприятия разработаны два варианта борьбы с массовыми БПЛА. Один из них заключается в сопряжении ЗРК «Тор-Э2» с нижестоящими средствами ПВО посредством модернизированного комплекта средств связи (КСС). По его словам, «Тор» может управлять боевой работой ЗРК, зенитной артиллерии и переносных зенитных ракетных комплексов.

«Модернизированный КСС успешно прошел цикл соответствующих испытаний, то есть это решение технически реализовано», — заявил Зиятдинов.

Он добавил, что вторым инструментом для борьбы с роем дронов может стать новая ракета ближнего действия. В настоящее время специалисты прорабатывают этот вариант.

Ранее сообщалось, что предприятие «Купол» ведет работы по совершенствованию всех основных характеристик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». Разработчик заявил, что модернизация комплекса ведется непрерывно с момента его создания.