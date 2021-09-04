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Адлер и Анапа возглавили рейтинг самых востребованных российских курортов
Общество
Адлер и Анапа возглавили рейтинг самых востребованных российских курортов
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Российские аналитики составили рейтинг наиболее популярных среди организованных туристов городов-курортов. Первые места заняли курорты Краснодарского края и Крыма.

Самым востребованным направлением внутреннего туризма в России по итогам летнего сезона стал город Адлер, расположенный в Краснодарском крае. К такому выводу пришли аналитики Travelata.ru на основе статистических данных. Отмечается, что на это направление приходится 31% бронирований.

Второе место в рейтинге направлений заняла Анапа. На город-курорт пришлось 15% бронирований. Как отмечают аналитики, спрос на это направление увеличился в два раза по сравнению с показателями 2019 года. Предполагается, что это связано со стабильностью цен на проведение отпуска. Замыкает тройку популярных направлений город-курорт Алушта, расположенный на южном берегу Крыма. На него пришлось 4% бронирований.

С начала 2021 года около 63 миллионов туристов совершили поездки по России, сообщили в Ростуризме. При этом в отелях и гостиницах останавливались более 31 миллиона отдыхающих.

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