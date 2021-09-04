Росприроднадзор выявил наличие нефтепродуктов в реке Дон

Ростов-на-Дону, 4 августа. Сотрудники регионального Росприроднадзора при обследовании реки Дон на участке протяженностью 230 км выявили в воде наличие нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, обследование реки началось в июле этого года. За время мониторинга было отобрано 250 проб воды и донных отложений в 21 точке.

«Мониторинг Дона проходил в несколько этапов, это сделано для того, чтобы оценить состояние реки в динамике. Пока окончательные выводы делать рано. Сотрудники Росприроднадзора продолжат отбирать пробы и выявлять повторные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — отметил руководитель регионального управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

В региональном Росприроднадзоре уточняют, что работа по наблюдению за экологическим состоянием реки Дон ведётся по поручения руководителя Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой и продлится до конца осени. Главная цель — своевременное предупреждение и выявление экологических нарушений. Сотрудники надзорного органа уверены, что подобные мероприятия позволят не только оценить общее состояние крупнейших водных объектов на территории РФ, но и поспособствуют повышению уровня ответственности у россиян.

Ранее ФАН сообщал, что донское Минприроды обсуждает вопросы по восстановлению и искусственному воспроизведению осетровых пород, а также исключению шемаи из региональной Красной книги, с последующим разрешением вылова. По мнению экспертов, добыча шемаи на Дону будет разрешена не раньше 2023 года.