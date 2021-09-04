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В Госдуме предложили поднять размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
Экономика
В Госдуме предложили поднять размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Размер прожиточного минимума на территории РФ следует повысить до 25 тысяч рублей. Такое решение не отразится на ценах и темпах инфляции.

Соответствующее заявление озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — отметил парламентарий в беседе с URA.RU.

По его словам, сегодня в России прожиточный минимум занижен. Если поднять его размер до 50 или 100 тысяч, то это уже повлияет на товарную массу, а 25 тысяч рублей не скажутся на росте цен, заключил Арефьев.

Уровень безработицы в РФ сохранится на уровне 4,5% до конца текущего года. Такой прогноз ранее представил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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госдума прожиточный минимум арефьев
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