Супермаркеты Новой Зеландии отказались от продажи ножей и ножниц после теракта в Окленде

Вашингтон, 4 сентября. Сеть новозеландских супермаркетов отказалась от продажи ножей и ножниц в своих магазинах после нападения в Окленде, в результате которого пострадали семь человек.

Как сообщает агентство Swissinfo, такие меры были приняты, чтобы сотрудники магазина чувствовал себя в безопасности.

«Мы хотим, чтобы вся наша команда чувствовала себя в безопасности, когда они приходят на работу, особенно с учетом вчерашних событий», — заявил генеральный менеджер по безопасности сети супермаркетов Кири Ханнифин.

Известно, что примеру Countdown также последовали еще несколько аналогичных сетей.

Все произошло в минувшую пятницу, 3 сентября. Вооруженный ножом 32-летний мужчина вошел в супермаркет в пригороде Нью-Линн и атаковал посетителей. Через минуту после нападения напавший был ликвидирован прибывшими на место стражами порядка. В результате действий преступника семь человек получили ранения. Новозеландские власти назвали случившееся террористическим актом.