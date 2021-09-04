Ксения Собчак назвала своего мужа гением

Москва, 4 сентября. Ведущая Ксения Собчак расхвалила мужа, режиссера Константина Богомолова в разговоре с актрисой Ириной Безруковой в ее программе «Начало». Журналистка считает супруга гением.

Она перечислила черты, которыми должен обладать мужчина. Это интеллект, уверенность в себе и творческая энергия. Все это, по словам журналистки, есть в ее муже. Причем Богомолов — это отдельная величина. Собчак, когда встретила режиссера, была поражена его масштабом.

По словам звезды, она бы не сказала, что ее супруг вписывается в какие-то рамки или общие слова. Знаменитость убеждена, что Богомолов «гораздо больше, чем все это».

«Честно говоря, я считаю его гениальным человеком. И не потому, что он мой муж. Я не первый раз замужем. Константин Юрьевич — гений и спустя какое-то время люди смогут оценить в полной мере, что он делает для русского театра, не побоюсь этого слова», — честно заявила Ксения Собчак.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года. Свадьба прошла в Москве. До замужества за Богомоловым телеведущая была женой актера и режиссера Максима Виторгана, от которого у нее растет сын Платон.