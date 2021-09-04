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«Этот день в истории». Что произошло 4 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Занятие настоящих рыцарей — стрельба из лука — получило официальное признание менее 100 лет назад, когда была создана Международная федерация стрельбы из лука. В то время как первое учебное пособие по этому виду спорта было написано еще в первой половине XVI века. А сегодня лучники во всех странах отмечают свой профессиональный праздник.

Ровно 46 лет назад вышел первый выпуск «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что формат передачи не был скопирован с западного шоу, а являлся оригинальной идеей советских телевизионных деятелей.

В 1987 году в Москве произошел удивительный инцидент. Немецкий пилот приземлился на Красной площади. Отдел КГБ СССР тогда предположил, что действия мужчины связаны с его «неуравновешенным характером».

О других интересных фактах и знаменитых именинниках вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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