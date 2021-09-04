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Новый учебный год в России планируют полностью провести в очном формате

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 09:34
Общество
Новый учебный год в России планируют полностью провести в очном формате
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Владивосток, 4 сентября. Соблюдение установленных на фоне пандемии коронавирусной инфекции мер позволит провести учебный год в России в очном формате, считают в Минпросвещения РФ.

Министерство просвещения РФ планирует провести весь учебный год в традиционном очном формате. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев на площадке Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

«Очень важно, что год мы начинаем очно. Это, я считаю, большое достижение», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Бугаев отметил, что российские учебные учреждения должны соблюдать все установленные противоэпидемические меры, введенные Роспотребнадзором на фоне пандемии коронавирусной инфекции. К ним, в частности, относятся соблюдение социальной дистанции, обработка рук и контроль за температурой тела. Решение об отправке школьников на внеплановые каникулы из-за COVID-19 может быть принято в зависимости от обстановки в конкретном регионе, подытожил Бугаев.

Как сообщалось ранее, в российских школах могут ввести обязательный урок по экологии. Соответствующее предложение было отправлено в Минпросвещения РФ представителями Минприроды России.

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образование обучение министерство просвещения
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