Новый учебный год в России планируют полностью провести в очном формате

Владивосток, 4 сентября. Соблюдение установленных на фоне пандемии коронавирусной инфекции мер позволит провести учебный год в России в очном формате, считают в Минпросвещения РФ.

Министерство просвещения РФ планирует провести весь учебный год в традиционном очном формате. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев на площадке Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

«Очень важно, что год мы начинаем очно. Это, я считаю, большое достижение», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Бугаев отметил, что российские учебные учреждения должны соблюдать все установленные противоэпидемические меры, введенные Роспотребнадзором на фоне пандемии коронавирусной инфекции. К ним, в частности, относятся соблюдение социальной дистанции, обработка рук и контроль за температурой тела. Решение об отправке школьников на внеплановые каникулы из-за COVID-19 может быть принято в зависимости от обстановки в конкретном регионе, подытожил Бугаев.

Как сообщалось ранее, в российских школах могут ввести обязательный урок по экологии. Соответствующее предложение было отправлено в Минпросвещения РФ представителями Минприроды России.