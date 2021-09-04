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Пушков заявил о неизбежной катастрофе для экономики США
Экономика
Пушков заявил о неизбежной катастрофе для экономики США
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 4 сентября. Экономика США сегодня представляет собой огромный финансовый пузырь, а пузыри неизбежно лопаются, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что восстановление американской после пандемии происходит за счет реализации ценных бумаг и наращивания госдолга, что ведет к финансовому перегреву. Россия же предусмотрительно вышла из гособлигаций США, указал Пушков.

Россия начала резко сокращать объем вложений в американский госдолг еще весной 2018 года. Тогда, в апреле, российские вложения в казначейские гособлигации США уменьшились сразу с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В марте 2020 года объем облигаций, находящихся у РФ, составлял 3,85 млрд долларов.

Основатель американской инвестиционной фирмы Bridgewater Associates Рэй Далио ранее заявил об опасности хранения сбережений в американской валюте и облигациях. Он указал, что экономика страны держится лишь на безостановочной продаже ценных бумаг, а если доходность облигаций не вырастит, то начнется их распродажа, которая повлечет за собой экономический крах.

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