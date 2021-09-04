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Единая база амурских тигров появится в России в 2022 году
Общество
Единая база амурских тигров появится в России в 2022 году
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 4 сентября. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о работе над созданием единой полной базы амурских тигров, обитающих на территории России.

По его словам, представить базу планируется на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году. Сейчас такая система находится в процессе разработки, который оказался небыстрым.

«Есть сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий — там отмечается кадровый голод. Это немного сдерживает ввод данных», — рассказал Арамилев в беседе с РИА Новости.

В основу программы легли современные технологии, в том числе искусственный интеллект, что делает проект самообучаемым. Для работы специалисты создали единый сервер на базе охотнадзора Приморья. Сплошной учет тигров, запланированный на зиму 2021-2022 года, поможет дополнить объем данных в программе.

В Сихотэ-Алинском заповеднике тем временем появился новый молодой самец амурского тигра. ФАН опубликовал видео с этим хищником.

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россия база амурский тигр
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