Азербайджан обвинили в поджогах на границе, новый глава МИД Армении посетил Москву

Визит в Москву нового министра иностранных дел Армении должен перезапустить технические переговоры в трехстороннем формате. Ереван по-прежнему посылает сигналы о готовности говорить, но не решать. В этих условиях на границе Армении и Азербайджана в дополнение к регулярным перестрелкам начались рукотворные пожары, которые нанесли немалый урон сельским жителям.
Оперативная обстановка
По всей видимости, история с перекрытием трассы Горис-Капан оказала определенное влияние на развитие обстановки, так как практически всю неделю азербайджанская сторона на обстрелы со стороны ВС Армении не жаловалась.
На позициях неподалеку от села Тагавард 28 августа получил ранение боец армии обороны Нагорного Карабаха. Кроме того, на армяно-нахичеванском участке границы 1 сентября от снайперского огня погиб военнослужащий ВС Армении.
As a result,jr srgnt of N mil unit of Armenia Gegham Sahakyan, born 1982, received a fatal gunshot.— MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) September 1, 2021
Ministry of #Defence strongly condemns the actions of #Aze side.The entire responsibility for the aggravation of the sit-n falls on the military-political leadership of Azerbaijan
Министерство обороны Азербайджана ответило в ночь на 3 сентября, обвинив формирования карабахских ВС в ночном обстреле позиций возле Шуши.
Другим аспектом, создавшим напряженность на границе Армении и Азербайджана, стали пожары.
Первым шум поднял омбудсмен Армении Арман Татоян, который опубликовал кадры пожара на армяно-азербайджанской границе. По его словам, с 11:00 29 августа азербайджанские военнослужащие умышленно поджигали территории в направлении сел Сотк и Кут.
Из-за погодных условий пожар распространился на окрестности Кута. Омбудсмен отметил, что эти места были пригодны для пастбищ, а теперь просто уничтожены огнем.
Омбудсмен Армении представил фото и видео доказательства поджогов в районе сел Сотк и Кут в Гегаркунике, которые устраивают ВС Азербайджанаhttps://t.co/OMhAMDMBdX pic.twitter.com/gqAzJnRRVL— Novosti-Armenia (@armnews) August 30, 2021
Стоит отметить, что часами ранее Минобороны Армении сообщило об ожесточенной ночной перестрелке на Соткском участке, которая продолжалась около двух часов. По сведениям ведомства, у азербайджанской стороны были потери.
Глава общины Гегамасар Акоп Аветян сообщил, что азербайджанские военные намеренно совершали поджоги, выстреливая «чем-то очень похожим на салют», а также скатывали вниз с горы подожженные покрышки.
Из-за наличия проблемных участков ликвидировать возгорание удалось только спустя три дня, в общей сложности выгорело около 160 га.
Армянская дипломатия в Москве
Арарат Мирзоян, который первый срок Никола Пашиняна провел на посту спикера армянского парламента, 31 августа прибыл в Россию с первым зарубежным визитом в качестве нового министра иностранных дел Армении.
Судьбоносных решений от него не требовалось, основная задача пролегала в плоскости налаживания работы между дипломатическими ведомствами двух стран после того, как армянский МИД несколько месяцев был фактически обезглавлен. Усложнял ситуацию и тот факт, что Мирзоян не является кадровым дипломатом.
На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Мирзоян вторил предшественнику и в первую очередь выделил «открытые провокационные шаги, которые предпринимает Азербайджан в нарушение международного права», а также отказ Баку возвращать армянских военнопленных.
«Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако в регионе сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана», — отметил глава МИД Армении.
Сергей Лавров демонстрировал сочувствие российской стороны и призвал Баку освободить всех армянских пленных без каких-либо условий.
Итоги визита Арарата Мирзояна можно выразить несколькими тезисами:
- на данном этапе переговоры о мирном договоре с Азербайджаном не ведутся;
- Москва активно поддерживает передачу карт минных полей Арменией Азербайджану. Эта тема, вероятно, продолжит оставаться основной для торга с Баку по вопросу с пленными;
- переговоры между Ереваном и Баку по делимитации и демаркации границы также не ведутся, так как Армения настаивает на возвращении ВС Азербайджана на позиции, закрепленные по состоянию на 11 мая;
- роль России в обеспечении безопасности на границе не подлежит сомнению. Размещение пограничников и мониторинговой миссии в приграничных районах Армении «поможет сдерживанию милитаристских устремлений Баку»;
- Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы;
- армянская сторона подчеркивает, что Азербайджан «до сих пор не подписал мандат российского миротворческого контингента и ведет сильную пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе»;
- Армения заинтересована в визите миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах в максимально короткие сроки. Скорее всего, этот ход должен продемонстрировать отсутствие международной изоляции Степанакерта.
«Сокол Турции и Азербайджана»
Вооруженные силы Азербайджана и Турции проводят одновременно два примечательных совместных учения.
Первое — Turaz Şahini-2021 («Сокол Турции и Азербайджана»), является ежегодным и пройдет на турецкой авиабазе Конья с 6 по 17 сентября. Баку заблаговременно отправил в Турцию авиагруппу в составе двух истребителей МиГ-29 и пары штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана.
Konya'da 06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında icra edilecek olan Turaz Şahini Tatbikatı'na katılacak olan Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden 2 adet Mig-29 ve 2 adet Su-25 uçakları ile 78 personel ülkemize geldi. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. #MSB #TSK #TurazŞahini ???????? ???????? pic.twitter.com/QGeJlRcM5J— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Совместно с турецкими коллегами они будут проводить тренировки в составе единого авиационного формирования, отрабатывая вопросы завоевания превосходства в воздухе и оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутной группировке войск.
Другое учение проводится впервые и проходит на полигоне неподалеку от Баку. В мероприятии, которое продлится до 12 сентября, принимают участие подразделения сил специального назначения двух стран. Целью заявлено совершенствование взаимодействия в ходе проведения боевых операций, среди которых также упомянуты и подводные диверсии.
1⃣ Türkiye ve Azerbaycan Ordusuna mensup SAT Timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan’da devam eden eğitimler kapsamında; tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskûn mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DVhcLuzPWf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Авиация и спецназ продолжают оставаться ключевыми звеньями, на которых строился успех карабахской кампании.
Короткой строкой
Пленные — осенью
Возвращение новой группы армянских пленных в Ереван можно ожидать осенью. Так считает представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян. По ее словам, осенью возобновятся обсуждения процесса возвращения на международных площадках — в ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы. Есть возможность применения политических санкций. Ожидается, что поможет и вмешательство ЕСПЧ. Сейчас прогресса нет, так как все в отпусках.
Европа на словах за Минскую группу ОБСЕ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, поздравляя с назначением главу МИД Армении, вновь заявил о поддержке усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта. По его словам, ЕС готов содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы, постконфликтному восстановлению и формированию атмосферы доверия в регионе.
В Москве тоже за Минскую группу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от РФ Игорь Ховаев посетит Ереван. Ховаев совершает региональную поездку, у него уже состоялись переговоры с азербайджанским руководством. Захарова отметила, что Москва поддерживает активизацию работы Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата. Тройка могла бы содействовать повышению доверия между Ереваном и Баку.
30 августа находящийся с визитом в #Баку Сопредседатель Минской группы #ОБСЕ от ???????? Игорь Ховаев встретился с @bayramov_jeyhun в @AzerbaijanMFA @MID_RF pic.twitter.com/I3VDcZVASr— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) August 31, 2021
Ирану нужен транзитный коридор
Главы МИД Армении и Ирана обсудили реализацию многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море». Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились работать над развитием двусторонних отношений, отметив роль армяно-иранской межправительственной комиссии.
Ереван ждет реакции Азербайджана
Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Армения готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, причем руководство страны уже открыто заявляло об этом.
Армения готова к демаркации и делимитации границы - Армен Григорян https://t.co/ZsExHOfbOb— Radio VAN - FM 103.1 (@RadioVAN) September 3, 2021
Он подчеркнул, что работа в этом направлении не ведется. Армянская сторона ждет реакции Азербайджана. Григорян надеется, что отклик будет положительным, что позволит начать работы в том числе для скорейшего урегулирования приграничного кризиса.
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