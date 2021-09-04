Азербайджан обвинили в поджогах на границе, новый глава МИД Армении посетил Москву

Визит в Москву нового министра иностранных дел Армении должен перезапустить технические переговоры в трехстороннем формате. Ереван по-прежнему посылает сигналы о готовности говорить, но не решать. В этих условиях на границе Армении и Азербайджана в дополнение к регулярным перестрелкам начались рукотворные пожары, которые нанесли немалый урон сельским жителям.

Оперативная обстановка

По всей видимости, история с перекрытием трассы Горис-Капан оказала определенное влияние на развитие обстановки, так как практически всю неделю азербайджанская сторона на обстрелы со стороны ВС Армении не жаловалась.

Федеральное агентство новостей /

При этом стрельба со стороны ВС Азербайджана фиксировалась.

На позициях неподалеку от села Тагавард 28 августа получил ранение боец армии обороны Нагорного Карабаха. Кроме того, на армяно-нахичеванском участке границы 1 сентября от снайперского огня погиб военнослужащий ВС Армении.

As a result,jr srgnt of N mil unit of Armenia Gegham Sahakyan, born 1982, received a fatal gunshot.

Ministry of #Defence strongly condemns the actions of #Aze side.The entire responsibility for the aggravation of the sit-n falls on the military-political leadership of Azerbaijan — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) September 1, 2021

Министерство обороны Азербайджана ответило в ночь на 3 сентября, обвинив формирования карабахских ВС в ночном обстреле позиций возле Шуши.

Федеральное агентство новостей /

Другим аспектом, создавшим напряженность на границе Армении и Азербайджана, стали пожары.

Первым шум поднял омбудсмен Армении Арман Татоян, который опубликовал кадры пожара на армяно-азербайджанской границе. По его словам, с 11:00 29 августа азербайджанские военнослужащие умышленно поджигали территории в направлении сел Сотк и Кут.

Из-за погодных условий пожар распространился на окрестности Кута. Омбудсмен отметил, что эти места были пригодны для пастбищ, а теперь просто уничтожены огнем.

Омбудсмен Армении представил фото и видео доказательства поджогов в районе сел Сотк и Кут в Гегаркунике, которые устраивают ВС Азербайджанаhttps://t.co/OMhAMDMBdX pic.twitter.com/gqAzJnRRVL — Novosti-Armenia (@armnews) August 30, 2021

Стоит отметить, что часами ранее Минобороны Армении сообщило об ожесточенной ночной перестрелке на Соткском участке, которая продолжалась около двух часов. По сведениям ведомства, у азербайджанской стороны были потери.

Глава общины Гегамасар Акоп Аветян сообщил, что азербайджанские военные намеренно совершали поджоги, выстреливая «чем-то очень похожим на салют», а также скатывали вниз с горы подожженные покрышки.

Из-за наличия проблемных участков ликвидировать возгорание удалось только спустя три дня, в общей сложности выгорело около 160 га.

Армянская дипломатия в Москве

Арарат Мирзоян, который первый срок Никола Пашиняна провел на посту спикера армянского парламента, 31 августа прибыл в Россию с первым зарубежным визитом в качестве нового министра иностранных дел Армении.

Судьбоносных решений от него не требовалось, основная задача пролегала в плоскости налаживания работы между дипломатическими ведомствами двух стран после того, как армянский МИД несколько месяцев был фактически обезглавлен. Усложнял ситуацию и тот факт, что Мирзоян не является кадровым дипломатом.

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Мирзоян вторил предшественнику и в первую очередь выделил «открытые провокационные шаги, которые предпринимает Азербайджан в нарушение международного права», а также отказ Баку возвращать армянских военнопленных.

«Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако в регионе сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана», — отметил глава МИД Армении.

Сергей Лавров демонстрировал сочувствие российской стороны и призвал Баку освободить всех армянских пленных без каких-либо условий.

mid.ru / Пресс-служба МИД России

Итоги визита Арарата Мирзояна можно выразить несколькими тезисами:

на данном этапе переговоры о мирном договоре с Азербайджаном не ведутся;

Москва активно поддерживает передачу карт минных полей Арменией Азербайджану. Эта тема, вероятно, продолжит оставаться основной для торга с Баку по вопросу с пленными;

переговоры между Ереваном и Баку по делимитации и демаркации границы также не ведутся, так как Армения настаивает на возвращении ВС Азербайджана на позиции, закрепленные по состоянию на 11 мая;

роль России в обеспечении безопасности на границе не подлежит сомнению. Размещение пограничников и мониторинговой миссии в приграничных районах Армении «поможет сдерживанию милитаристских устремлений Баку»;

Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы;

армянская сторона подчеркивает, что Азербайджан «до сих пор не подписал мандат российского миротворческого контингента и ведет сильную пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе»;

Армения заинтересована в визите миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах в максимально короткие сроки. Скорее всего, этот ход должен продемонстрировать отсутствие международной изоляции Степанакерта.

«Сокол Турции и Азербайджана»

Вооруженные силы Азербайджана и Турции проводят одновременно два примечательных совместных учения.

Первое — Turaz Şahini-2021 («Сокол Турции и Азербайджана»), является ежегодным и пройдет на турецкой авиабазе Конья с 6 по 17 сентября. Баку заблаговременно отправил в Турцию авиагруппу в составе двух истребителей МиГ-29 и пары штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана.

Konya'da 06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında icra edilecek olan Turaz Şahini Tatbikatı'na katılacak olan Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden 2 adet Mig-29 ve 2 adet Su-25 uçakları ile 78 personel ülkemize geldi. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. #MSB #TSK #TurazŞahini ???????? ???????? pic.twitter.com/QGeJlRcM5J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021

Совместно с турецкими коллегами они будут проводить тренировки в составе единого авиационного формирования, отрабатывая вопросы завоевания превосходства в воздухе и оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутной группировке войск.

Другое учение проводится впервые и проходит на полигоне неподалеку от Баку. В мероприятии, которое продлится до 12 сентября, принимают участие подразделения сил специального назначения двух стран. Целью заявлено совершенствование взаимодействия в ходе проведения боевых операций, среди которых также упомянуты и подводные диверсии.

1⃣ Türkiye ve Azerbaycan Ordusuna mensup SAT Timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan’da devam eden eğitimler kapsamında; tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskûn mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DVhcLuzPWf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021

Авиация и спецназ продолжают оставаться ключевыми звеньями, на которых строился успех карабахской кампании.

Короткой строкой

Пленные — осенью

Возвращение новой группы армянских пленных в Ереван можно ожидать осенью. Так считает представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян. По ее словам, осенью возобновятся обсуждения процесса возвращения на международных площадках — в ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы. Есть возможность применения политических санкций. Ожидается, что поможет и вмешательство ЕСПЧ. Сейчас прогресса нет, так как все в отпусках.

Европа на словах за Минскую группу ОБСЕ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, поздравляя с назначением главу МИД Армении, вновь заявил о поддержке усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта. По его словам, ЕС готов содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы, постконфликтному восстановлению и формированию атмосферы доверия в регионе.

В Москве тоже за Минскую группу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от РФ Игорь Ховаев посетит Ереван. Ховаев совершает региональную поездку, у него уже состоялись переговоры с азербайджанским руководством. Захарова отметила, что Москва поддерживает активизацию работы Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата. Тройка могла бы содействовать повышению доверия между Ереваном и Баку.

Ирану нужен транзитный коридор

Главы МИД Армении и Ирана обсудили реализацию многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море». Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились работать над развитием двусторонних отношений, отметив роль армяно-иранской межправительственной комиссии.

Ереван ждет реакции Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Армения готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, причем руководство страны уже открыто заявляло об этом.

Армения готова к демаркации и делимитации границы - Армен Григорян https://t.co/ZsExHOfbOb — Radio VAN - FM 103.1 (@RadioVAN) September 3, 2021

Он подчеркнул, что работа в этом направлении не ведется. Армянская сторона ждет реакции Азербайджана. Григорян надеется, что отклик будет положительным, что позволит начать работы в том числе для скорейшего урегулирования приграничного кризиса.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.