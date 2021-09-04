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Талибы пригрозили изъять оружие у боевиков, стрелявших в воздух

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 09:47
Армия
Талибы пригрозили изъять оружие у боевиков, стрелявших в воздух
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 4 сентября. Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане пригрозили наказанием боевикам, которые стреляли в воздух.

Талибы заявили, что будут изымать оружие и наказывать боевиков, которые в городах открывают стрельбу в воздух. До этого очевидцы из Кабула рассказали, что боевики отмечали захват провинции Панджшер стрельбой. Талибы заверили, что она велась в воздух. При этом руководители движения призвали прекратить канонаду.

В связи с этим заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб выпустил несколько распоряжений в отношении стреляющих. Теперь люди, которые откроют канонаду, будут привлекаться к ответственности, написано в заявлении на странице движения в Twitter.

«Талибан» ранее объявил о захвате провинции Панджшер в Афганистане. Регион является крупнейшим в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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