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Украинец Цветов снова отказался от совместного фото с российскими паралимпийцами
Спорт
Украинец Цветов снова отказался от совместного фото с российскими паралимпийцами
Global Look Press  /  Joel Marklund for OIS/Keystone Press Agency

Токио, 4 сентября. Украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал серебро в новом забеге на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен вновь отказался сфотографироваться с соперниками из России.

Соревнования по бегу на 200 метров прошли на Паралимпийских играх в Токио. Украинский спортсмен Игорь Цветов продемонстрировал результат 23,25 секунды и занял второе место. После церемонии награждения легкоатлет вновь продемонстрировал отношение к соперникам, когда отказался от совместного фото с российскими чемпионами. В прошлый раз спортсмен объяснил свою позицию уважением к Украине.

Первое место занял Дмитрий Сафронов. Спортсмен продемонстрировал результат 23,00 секунды и не только завоевал золотую медаль, но и установил новый мировой рекорд. Кроме того, он побил предыдущий рекорд Цветова на 0,04 секунды. Бронзовая медаль досталась легкоатлету Артему Калашяну, который преодолел 200 метров всего за 23,74 секунды.

Россия вновь оказалась на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. Журналисты ФАН рассказали об итогах десятого дня Игр.

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