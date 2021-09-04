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Пугачева показала, как молодо можно выглядеть в 72 года
Общество
Пугачева показала, как молодо можно выглядеть в 72 года
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 4 сентября. В день знаний Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отправила двойняшек Лизу и Гарри в школу. Время летит незаметно, дети уже учатся во втором классе. В ту же гимназию вместе с племянниками отправилась и внучка Пугачевой — девятилетняя Клава Земцова. Дочь Кристины Орбакайте уже несколько дней гостит у бабушки.

В одном из недавних интервью Пугачева говорила, что ей хотелось выглядеть рядом с детьми не бабушкой, а мамой. Учитывая еще и тот момент, что певица является супругой пародиста и телеведущего Максима Галкина, который младше ее на двадцать лет, ее стремление понятно.

Не так давно певица демонстрировала поклонникам и снимок без макияжа. Она без какого-либо стеснения запечатлелась на фото без мейкапа, а ее морщинки вокруг глаз поклонники назвали «лучиками счастья».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Не так давно Алла Борисовна заметно похудела и полностью обновила своей гардероб. В последние летние деньки ее можно было увидеть в ультракоротких шортах на территории своего замка в деревне Грязь. Те счастливчики, кому удалось увидеть Примадонну, заявили, что ее ножкам может позавидовать двадцатилетняя девушка.

При этом Примадонна надела клетчатую рубашку-оверсайз, отказавшись от косметики, и оставила волосы распущенными. Стоит напомнить, что Пугачевой 72 года, но на свои года она определенно не выглядит.

Ранее стилист Анастасия Стар перечислила все недостатки образа позирующей у замка Аллы Пугачевой.

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галкин пугачева молодость инстаграм грязь ножки
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