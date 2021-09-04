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Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио
Спорт
Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио
Global Look Press  /  James Matsumoto

Токио, 4 сентября. Национальная команда России по бочча привнесла в медальную копилку страны бронзу летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио, обыграв в матче за третье место сборную Португалии.

Счет на табло к концу матча сборных России и Португалии составил 5:1. К категории BC4, в которой выступали спортсмены, относятся атлеты с тяжелой формой нарушения двигательных функций всех четырех конечностей.

XVI летние Паралимпийские игры — 2020 стартовали в Токио 24 августа и будут проходить в японской столице вплоть до 5 сентября. По итогам 3 сентября сборная России закрепилась на четвертой строчке в общем медальном зачете.

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