Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио

Токио, 4 сентября. Национальная команда России по бочча привнесла в медальную копилку страны бронзу летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио, обыграв в матче за третье место сборную Португалии.

Счет на табло к концу матча сборных России и Португалии составил 5:1. К категории BC4, в которой выступали спортсмены, относятся атлеты с тяжелой формой нарушения двигательных функций всех четырех конечностей.

XVI летние Паралимпийские игры — 2020 стартовали в Токио 24 августа и будут проходить в японской столице вплоть до 5 сентября. По итогам 3 сентября сборная России закрепилась на четвертой строчке в общем медальном зачете.