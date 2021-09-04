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Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет токийской Паралимпиады

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 09:01
Спорт
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет токийской Паралимпиады
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Токио, 4 сентября. Национальная команда Китая досрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Представители Китая на данный момент завоевали 87 наград наивысшего достоинства, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей. Великобритания, расположившаяся на второй строчке (40-36-41), потеряла шансы на то, чтобы опередить сборную Китая по количеству завоеванного золота.

Сборная Китая выигрывает Паралимпиаду с 2004 года. На бразильских Паралимпийских играх китайские спортсмены завоевали рекордные 239 медалей (107-81-51).

Команда Паралимпийского комитета России (ПКР) в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает четвертое место, российские атлеты сумели завоевать 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. В тройку лидеров ворвались американцы (35-35-27). Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится в воскресенье, 5 сентября.

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