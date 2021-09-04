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Политолог-американист Дробницкий оценил итоги саммита Байдена и Зеленского
Политика
Политолог-американист Дробницкий оценил итоги саммита Байдена и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 сентября. Переговоры лидеров США и Украины для Вашингтона завершились скорее положительно, но Киев не получил то, чего хотел. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт заявил, что американцы тщательно подошли к подготовке саммита. Они проследили за тем, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего лишнего.

«Для американцев удачно. Они ничего такого особенного не пообещали. Дали 60 млн долларов. В пересчете на афганские усилия Соединенных Штатов, пять часов войны оплатили Зеленскому, точнее, дали взаймы. Что касается Зеленского, то он не получил... Если взять его интервью агентству Reuters, которое он дал накануне визита с требованием конкретнее описать дорожную карту Украины в НАТО, "как вы будете нас защищать", вот этого ему не дали», — отметил Дробницкий.

Он добавил, что это ожидаемо. США испытывают некую растерянность в отношении постмайданной Украины. Тем более сейчас всплыла проблема Афганистана, а потому давать кому-либо советы сложно. Это плохо для имиджа Белого дома.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий в интервью для Федерального агентства новостей отметил, что сейчас США переживают крах своего некогда могучего государства.

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