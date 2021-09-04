Вильфанд объявил о начале бархатного сезона на Черном море

Сочи, 4 сентября. На черноморском побережье России начинается бархатный сезон, им уже могут насладиться жители и гости Сочи и Туапсе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в Туапсе и Сочи установилась температура в 25 градусов, что ниже нормы. Температура воды составляет 25-26 градусов. Это означает начало бархатного сезона, отмечает Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра России подчеркнул, что для бархатного сезона важно комфортное сочетание температуры воды и воздуха.

«Потому что в районе Белого моря, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая, 10-12 градусов. Однако бархатным сезоном это не назовешь», — сообщил ТАСС Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что жителей большей части России от Волги до Тихого океана в сентябре ожидает температура около и выше нормы. Однако первые девять дней сентября погода будет прохладной. На юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии ожидается дефицит осадков.