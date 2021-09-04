Политолог Ищенко оценил вероятность совместных проектов Google и Зеленского

Москва, 4 сентября. Американские корпорации Google и Apple могут пригласить президента Украины Владимира Зеленского разве что на корпоратив. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт прокомментировал тот факт, что глава государства в США якобы встречался с представителями крупнейших компаний и обсуждал с ними возможные совместные проекты. Саммит с американским президентом якобы был не единственной целью визита Зеленского.

«Какие совместные проекты у Google могут быть с Зеленским? Ну они его могут на корпоратив к себе пригласить вести его, когда он президентом перестанет быть. Могут даже сейчас пригласить, заодно в Америку еще раз слетает. Apple тоже может его пригласить на корпоратив. Вот и все совместные проекты», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что подобные корпорации станут вкладывать средства туда, где смогут заработать. Однако вряд ли инвестиции в Украину принесут им прибыль.

Ранее Ищенко объяснил, почему у Запада не получилось заменить российский газ и проанализировал ситуацию, складывающуюся сегодня на международной политической арене.