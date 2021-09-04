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Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
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Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 сентября. Роскосмос проводит испытания нового российского космического корабля «Орел». Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Космический корабль проходит стратегические и динамические испытания в компании «Энергия», сообщил Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

По словам главы Роскосмоса, уже выявлены первые замечания, которые будут исправлены, а также есть и результаты. Космический корабль «Орел» отправиться к Луне в 2023 году. Его разработка ведется с 2009 года. Первый пуск будет совершен на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». В 2024 году пройдет беспилотный запуск, в 2025 — пилотируемый.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обозначил сроки вывода на орбиту новой российской космической станции. По его словам, корпорация начнет ее развертывание через пять-шесть лет.

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