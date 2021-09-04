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Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2»
Технологии
Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2»
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 4 сентября. Российскую ракету-носитель «Союз» будут эксплуатировать еще около 10 лет, ее заменит многоразовая ракета, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, «еще лет девять-десять» будет эксплуатироваться последняя модернизированная версия ракетного комплекса «Союз-2» с отечественной системой управления. Его сменит «возвращаемый многоразовый носитель», подчеркнул Рогозин.

Летные испытания «Союза-2» стартовали еще в 2004 году на космодроме Плесецк. На замену ему Роскосмос создает многоразовую ракету «Амур-СПГ». Комплекс будет состоять из двух ступеней, одна из которых будет возвращаемой.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос планирует начать развертывание новой российской космической станции на земной орбите через пять-шесть лет. Он также отмечал, что Россия и дальше планирует сотрудничать с США по проекту Международной космической станции (МКС) до конца срока ее эксплуатации, российская сторона пока не намерена досрочно покидать станцию.

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