Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прошел медосмотр перед уходом в отставку

Токио, 4 сентября. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга планирует уйти в отставку в конце сентября. Перед этим он в очередной раз решил проверить свое здоровье в одной из больниц Токио.

По словам Суга, он не чувствует недомоганий, а обследование ему необходимо лишь из-за усиленной трудовой нагрузки в последнее время. Премьер-министр столкнулся в этом году как с борьбой с пандемией и оползнями, поразившими Японию, так и с организацией Олимпийских игр.

«До сих пор он работал без перерыва, поэтому он воспользовался (промежутком в своем графике. — Прим. ред.), чтобы пройти обследование. Это не тщательное медицинское обследование, а скорее, медицинский осмотр. С его здоровьем проблем нет», — рассказывает помощник японского премьера изданию Japan Times.

Суга уже проходил обследование ранее. Проблем со здоровьем у него выявлено не было.

Есихидэ Суга пропустил Восточный экономический форум. Сообщается, что он не получил приглашения от организаторов.