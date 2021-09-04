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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прошел медосмотр перед уходом в отставку

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 08:46
Политика
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прошел медосмотр перед уходом в отставку
wikipedia.org  /  首相官邸ホームページ / CC BY 4.0

Токио, 4 сентября. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга планирует уйти в отставку в конце сентября. Перед этим он в очередной раз решил проверить свое здоровье в одной из больниц Токио.

По словам Суга, он не чувствует недомоганий, а обследование ему необходимо лишь из-за усиленной трудовой нагрузки в последнее время. Премьер-министр столкнулся в этом году как с борьбой с пандемией и оползнями, поразившими Японию, так и с организацией Олимпийских игр.

«До сих пор он работал без перерыва, поэтому он воспользовался (промежутком в своем графике. — Прим. ред.), чтобы пройти обследование. Это не тщательное медицинское обследование, а скорее, медицинский осмотр. С его здоровьем проблем нет», — рассказывает помощник японского премьера изданию Japan Times.

Суга уже проходил обследование ранее. Проблем со здоровьем у него выявлено не было.

Есихидэ Суга пропустил Восточный экономический форум. Сообщается, что он не получил приглашения от организаторов.

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япония есихидэ суга медобследование
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