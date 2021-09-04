Ирина Купченко рассказала о сильной обиде на Бориса Корчевникова

Москва, 4 сентября. Вдова российского актера Василия Ланового Ирина Купченко обиделась на телеведущего Бориса Корчевникова и наотрез отказалась давать ему интервью.

Купченко не понравился подход Корчевникова к освещению трагедии, которая произошла в семье. В частности вдове артиста не понравился скандальный выпуск, в котором раскрывались подробности смерти ее сына Сергея Ланового. Об этом Ирина рассказала NEWS.RU.

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего», — сказал сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит Купченко.

Ранее Борис Корчевников впервые заговорил об уходе из программы «Судьба человека». Он признался, что уже подустал от телевидения. Корчевников заявил, что ему все это надоело: «Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи».