Лоза одобрил идею голографического концерта группы ABBA

Москва, 4 сентября. Певец Юрий Лоза напомнил, что многие артисты выпускали мультипликационные клипы с собой в главной роли, и голографические концерты не так уж отличаются от этого формата.

В рамках нового тура зрителям представят «поющие» голограммы артистов АВВА. Цифровые гастроли состоятся в мае 2022 года. Лоза заявил, что и сам бы не отказался выступить с голографической версией самого себя в молодом возрасте.

«Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент», — сказал артист в беседе с «Газета.ру».

Недавно легендарные музыканты анонсировали выпуск первой за последние 40 лет пластинки под названием Voyage. Релиз запланирован на 5 ноября.

Кроме того, недавно Лоза раскрыл, какую пенсию он получает от государства и заявил, что 10 тысяч рублей для него играют большую роль. По его словам, ему не помешала бы прибавка к пенсии, потому что он получает 16 тысяч рублей.