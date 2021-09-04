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Лоза одобрил идею голографического концерта группы ABBA

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 08:42
Шоу-бизнес
Лоза одобрил идею голографического концерта группы ABBA
фото из личного архива Юрия Лозы

Москва, 4 сентября. Певец Юрий Лоза напомнил, что многие артисты выпускали мультипликационные клипы с собой в главной роли, и голографические концерты не так уж отличаются от этого формата.

В рамках нового тура зрителям представят «поющие» голограммы артистов АВВА. Цифровые гастроли состоятся в мае 2022 года. Лоза заявил, что и сам бы не отказался выступить с голографической версией самого себя в молодом возрасте.

«Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент», — сказал артист в беседе с «Газета.ру».

Недавно легендарные музыканты анонсировали выпуск первой за последние 40 лет пластинки под названием Voyage. Релиз запланирован на 5 ноября.

Кроме того, недавно Лоза раскрыл, какую пенсию он получает от государства и заявил, что 10 тысяч рублей для него играют большую роль. По его словам, ему не помешала бы прибавка к пенсии, потому что он получает 16 тысяч рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лоза одобрил идею голографического концерта группы ABBA
Юрий Лоза концерт авва
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